Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstaden, bliver formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. RLTN står for overenskomstforhandlinger for det regionale arbejdsmarked og for praksissektoren. Tidligere stod Heino Knudsen (S) i spidse for RLTN. Men med hans farvel til politik og Region Sjælland, er formandsposten blevet ledig. Nu er det Lars Gaardhøj, der skal være hovedforhandler for de regionale overenskomster og aftaler på løn- og praksisområdet. Lars Gaardhøj ser frem til at...