Ombudsmanden: Alt for lang sagsbehandlingstid i Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklagers sagsbehandlingstid i klagesager om aktindsigt i patientjournaler er alt for lang, lyder kritikken fra Ombudsmanden på baggrund af egne undersøgelser. I et enkelt tilfælde var styrelsen tre et halvt år om at behandle patientens klagesag.