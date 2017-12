De norske myndigheder skal på fredag tage stilling til et nyt pristilbud på Spinraza fra Biogen. Indgår Norge en aftale, ventes prisen at få betydning i de øvrige nordiske lande.

Fredag 8. december har det norske ‘Beslutningsforum for nye metoder’ et ekstraordinært møde med kun et punkt på dagsordenen: Et nyt pristilbud fra Biogen på lægemidlet Spinraza, som bruges til behandling af den sjældne og alvorlige muskelsygdom spinal muskelatrofi (SMA). Det skriver norske Dagens Medisin. De norske myndigheder afviste i oktober et pristilbud på Spinraza med […]