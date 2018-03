Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regionerne vil gøre det muligt at få behandling af angst og depression i eget hjem via Internetpsykiatrien. Tilbuddet har kørt i Region Syddanmark siden 2015, men udbredes nu til hele landet, skriver Region Syddanmark. Internetpsykiatrien tilbyder behandling af panikangst, socialfobi, enkeltfobier og let til moderat depression. Behandlingen foregår over internettet og kan derfor gennemføres i […]