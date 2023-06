Muligt for gigtpatienter at udtrappe biologisk medicin – men vi ved endnu ikke, hvem det er bedst for

Dansk forskning viser, at det er muligt for patienter med gigt i behandling med biologiske lægemidler at trappe ud af deres medicin. Nyt studie viser dog, at det ikke er muligt at forudsige, hvem det går bedst for under udtrapning.