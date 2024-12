Der er behov for personer, som kan læse røntgenbilleder korrekt og afgøre, om patienter lider af rygsøjlegigt. Det skal man bruge for at kunne stille diagnosen præcist, hvilket er vigtigt i både en klinisk sammenhæng og i forbindelse med kliniske forsøg, hvor patienter i kliniske forsøg skal opfylde bestemte kriterier. Nu viser et nyt dansk studie, at det faktisk er muligt at forbedre sig markant i forhold til at læse røntgenbilleder og stille mere præcise diagnoser efter at have gennemført...