Reumatolog: Der er sket kæmpe fremskridt inden for behandling af rygsøjlegigt, men…

Reumatolog Georg Kröber fortæller, at lægernes muligheder for at behandle patienter med rygsøjlegigt i dag er lysår foran mulighederne for bare 10 år siden. Det er en positiv historie, og det går godt, men vi mangler stadig at forstå, hvorfor folk udvikler sygdommen, og hvorfor nogle patienter stadig har smerter trods behandling, siger han.