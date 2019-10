Samarbejde giver mere effektiv behandling af to sjældne gigt- og bindevævssygdomme

Et samarbejde mellem en reumatolog og en nyrespecialist har reduceret antallet af ambulante besøg og har desuden forbedret kvaliteten for både forskningen og behandlingen af to sjældne sygdomme.

Et samarbejde mellem en reumatolog og nyrespecialist på Aalborg Universitetshospital har sikret bedre behandling af en lille gruppe patienter, der lider af to sjældne sygdomme.

I 2017 begyndte de to speciallæger nemlig at koordinere behandlingen af patienter med de to gigt- og bindevævssygdomme SLE og Vasculitis. Med opbakning fra afdelingsledelsen og hospitalsledelsen skabte de Center for SLE og Vasculitis og et netværk af eksperter i alle relevante specialer. Det tværfaglige samarbejde har løftet behandlingen, og aktuelt bidrager flere entusiastiske speciallæger til funktionen, fortæller overlæge og reumatolog Salome Kristensen.

»Patienterne får et optimeret og koordineret forløb. Samarbejdet på tværs af specialer har også den kæmpe gevinst, at vi kan lave forskningsprojekter. SLE og Vasculitis er sjældne sygdomme, og når vi samler patienterne, kan vi lave bedre forskning til gavn for patienterne.«

Salome Kristensen arbejder til dagligt på Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og udgør sammen med overlæge Jon Waarst Gregersen fra Nyremedicinsk Afdeling det lægefaglige team på centret, der i dag har godt 350 patienter.

Det er ikke kun patienterne og forskningen, der er blevet løftet, efter det nye center blev dannet.

»Vi får også mulighed til at uddanne nogle læger, der bliver bedre til at samarbejde på tværs af specialer. Så vi optimerer altså både forløbene for vores patienter, for vores uddannelseslæger og for vores forskning,« siger hun.

Færre ambulante besøg

SLE og Vasculitis kan ramme flere organer, og det gør behandlingsforløbene komplicerede.

»Det betyder, at patienterne kan risikere at få flere forskellige forløb, og det har tidligere gjort koordineringen svær. Efter det nye center er blevet oprettet, bliver de tilknyttet os. Så kontakter vi så de andre specialer, hvis vi har brug for hjælp,« siger Salome Kristensen.

Det nye samarbejde har også forbedret effektiviteten på hospitalet.

»Når patienterne går hos mig for deres Systemisk Lupus Erythematosus (SLE, red.), så følges de kun her. Tidligere kunne de både gå til forløb hos hudlægerne, lungelægerne og nyrelægerne. Vi har færre ambulante kontroller end tidligere, fordi patienterne får ét fælles forløb,« siger hun.

Sådan giver samarbejdet effekt

Salome Kristensen har flere eksempler på, hvordan samarbejdet på tværs af specialerne har forbedret behandlingen til gavn for den enkelte patient.

»Et godt eksempel er en patient, vi fik henvist fra dermatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hun kom fra vores område, men der var ikke hudlæger her, der kunne varetage hendes behandling. Hun blev henvist til os, fordi hun havde SLE. Det viste sig, at hun også havde nyrepåvirkning, så hun havde forløb tre steder. Det har vi reduceret til ét forløb hos nyremedicinerne, og så koordinerer de behandlingen af de øvrige tilstande.«

Ikke en fuldtidsbeskæftigelse

Det nye center er ikke en fuldtidsbeskæftigelse for Salome Kristensen og nyremediciner Jon Waarst Gregersen.

»Vi sætter det antal dage af til arbejdet, der passer med den aktivitet, der måtte være. Vi er her én gang om ugen, og oftest er det tre gange om måneden, at vi kører parallel-ambulatorium. SLE og Vasculitis er sjældne sygdomme, så det er faktisk helt utroligt, at vi har kunne samle et så stort antal patienter til centeret og udvikle ekspertisen,« siger hun.