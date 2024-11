Svært overvægtige personer med slidgigt i knæene opnår både et betydeligt vægttab og færre smerter, hvis de behandles med den vægttabsfremmende medicin semaglutid. Det viser et studie, som professor Henning Bliddal fra Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, er hovedforfatter på. Studiet, STEP 9, er publiceret torsdag i New England Journal of Medicine. »Det er det første blindede, randomiserede og placebokontrollerede studie, som bekræfter, at semaglutid giver et markant vægttab og deraf følgende smertelindring blandt patienter med knæartrose,« siger Henning...