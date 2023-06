Et black friday-tilbud fra et træningscenter blev til en ny livsstil for børne- og ungdomspsykiater Morten Ørnstrup. Med et trylleslag blev han forelsket i træningsformen Crossfit. Og det er ikke kun sved på panden, træningen har budt på. Nye venskaber og et lokalt fællesskab har været en lige så stor del af WOD’en (‘Workout of the day’. Træningsprogrammet, som skifter hver dag). Hvad er kultur for dig? »Kultur for mig handler mest om at bruge tid på sport og natur....