Hvad betyder kultur for dig?

»Min interesse for kultur har altid været kæmpestor, og jeg har en bachelor i litteraturvidenskab, fra før jeg begyndte på medicinstudiet. Mange tænker på kultur som noget, man dyrker i sin fritid, når alle andre behov er dækket. Sådan ser jeg det ikke. Jeg betragter kultur som helt fundamentalt for mennesker og som et fælles sted, som kan gøre os klogere på, hvem vi selv er, og hvem vi er som fællesskab. Derfor mener jeg også, at kultur har en særlig plads i klinisk praksis, fordi klinikere skal kunne leve sig ind i mange former for mennesker og liv.«

Birgit Bundesen: Overlæge ved Psykiatrisk Center Amager

Formand for Foreningen for Kunst og Mental Sundhed

Har en bachelorgrad i Litteraturvidenskab og Filosofi Birgit Bundesen anbefaler: Bøger:

‘De Dødes Rige’ af Henrik Pontoppidan

‘Hindebæger’ af Anna Rieder

‘Honeymoon’ af Sebastian Nathan

Oplevelser:

Udstillingen ‘Matisse: Det Røde Atelier’ på Statens Museum for Kunst

Udstillingen ‘Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien’ på Statens Museum for Kunst

Skissernas Museum i Lund, Sverige.

Caroline Ebbesens tekstilværker på Skt. Hans Hospitals museum

Gudrun Hasle. Dansk samtidskunster, som arbejder konceptuelt i tekstil med ordblindhed (kan ses hos galleri Tom Christoffersen)

Hvordan kan kulturen forbedre lægers kliniske praksis?

»Som læge skal man kunne sætte sig ind i andre menneskers sted. Også dem, der er helt forskellige fra én selv, og dem, man er helt uenige med. Lægens rolle er jo til enhver tid at være den bedst mulige læge uanset situationen, og det kræver nøgternhed, men også en forståelse for de forskelligheder, der kan være i at være menneske. Når man skal leve sig ind i perspektiver og livshorisonter, som er meget anderledes end ens egne, kræver det en helt særlig manøvre, og det lærer man ikke af den kliniske træning. Jeg er af den overbevisning, at læger kan bruge narrative metoder, hvor især skønlitteraturen er et meget effektivt middel til at leve sig ind i andre menneskers kroppe, kulturelle forhold og nervesystemer. Man kan kalde det simulationstræning og sammenligne det med, når piloter træner at flyve, før de skal op i luften.«

Hvilken skønlitteratur læser du selv?

»Jeg læser generelt mange bøger, men er særligt interesseret i aktuel samfundslitteratur. Specielt den litteratur, der er oppe i tiden lige nu, som tager udgangspunkt i psykiatribrugeren, hvor forfatterne deler et perspektiv og en erfaring med psykiatrien, som er værdifuld for mig som kliniker. Det, jeg læser om, kan jeg også bruge til at tale med patienterne om.

Min all-time yndlingsforfatter er Henrik Pontoppidan. Han formår på et tidligt tidspunkt at give nogle meget komplekse, psykologiske portrætter af det at være menneske, som giver et indblik i, hvor unikt og tredimensionelt det kan være, og som gør én klogere bagefter.«

Er der andre kulturtilbud, du bruger?

»Ja, jeg har et ret bredt kulturforbrug. Jeg har beskæftiget mig professionelt med kunst i 20 år og er enormt optaget af, hvad der sker på samtidskunstscenen. Jeg ser også mange film om det at være menneske og det at have psykiske lidelser. En god filmoplevelse har været filmen ‘Interstellar’, som eksperimenterer med tidsrejsen som figur og med de rationelle dilemmaer, der er forbundet med at rejse i tiden, som jeg synes er meget interessante.

Min seneste store kulturoplevelse var teaterstykket ‘Medea’ på Det Kongelige Teater. Det er et eksempel på noget, der er over 2.500 år gammelt, men stadig højaktuelt tematiserer grundlæggende menneskelige dilemmaer, og som i en ny opsætning aktualiserer det for en moderne tilskuer.«

Har du nogle kulturelle oplevelser planlagt?

»Der ligger masser af bøger og venter på mit natbord. Blandt andet Rasmus Daugbjergs ‘Trold’ og Signe Gjessings digtsamling ‘Illuminationen af alt’. Det er de næste bogprojekter, jeg kaster mig over.

I vinterferien skal jeg med min familie til Landskrona. De har et lille bymuseum, jeg glæder mig meget til at se. På vejen har jeg tænkt, vi skal stoppe i Lund og besøge Skissernas Museum, hvor de udstiller skitser, som giver et ret sjovt indblik i den kunstneriske proces. Det er et totalt overset museum, som kun kan anbefales. Vi tager tit ud for at få kulturoplevelser. Sidste år var vi i Basel, hvor vi var på Museum Tinguely, for at se en ‘Art Brut’-udstilling, som er kunst produceret af mennesker med levet erfaring med psykiatrien.«