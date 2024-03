Yngre læge: »Det er inspirerende at blive mindet om de kvinder, der har sørget for, at jeg kan være læge i dag«

KULTURKANYLEN: For den 33-årige kommende børnelæge Marie Bendix Simonsen er bøger og musik et must i hverdagen. For tiden er hun særligt optaget af bøger, der handler om kvinders rolle i samfundet gennem forskellige tider.