Hvad betyder kultur for dig? »Kultur giver sådan en fin kontrast til lægelivet. Særligt litteratur, som er mit vigtigste kulturforbrug, hvor sproget er levende og frit og ikke klinisk og rammesat som i lægeverdenen. Det har jeg haft brug for at dykke ind i, siden jeg blev læge. Og jeg tror, at den kontrast er både sund og vigtig for mig.« Hvornår blev du interesseret i litteratur? »Det har jeg altid været interesseret i. Som lille elskede jeg at gå...