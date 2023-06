Da Anette Ellegaard som barn faldt over ‘De 5-bøgerne’ blev krimier og spændingsromaner en vigtig følgesvend. Hun synes, der er en ærgerlig tendens til at se på genren som lavstatus, og det vil hun gerne gøre op med. Hvad betyder kultur for dig? »Kultur er et afbræk, der løfter mig ud af virkeligheden for en stund. Jeg overgiver mig til værket og får en pause. Både musik, bøger og film gør det for mig. Men jeg er særligt glad for...