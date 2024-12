Kultur er alt fra at danse med datteren i køkkenet til at gå en tur alene på kunstmuseum for Malene Lindholmer Nepper, som har siddet som formand for de yngre almen medicinere i godt to måneder. Når hun får gjort plads til kultur i sit liv, er det mest af alt en måde at give sig tid til at være unyttig i en hverdag, hvor børnefamilien og et travlt arbejdsliv lægger beslag på de fleste af hendes vågne timer. Hvad...