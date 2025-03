Der skal være mere tid til forskning, bestyrelsesarbejde og ikke mindst familien. Derfor har Morten Grønbæk valgt at trække sig fra sin direktørpost i Center for Sundt Liv og Trivsel. Det skriver Center for Sundt Liv og Trivsel i en pressemeddelelse. Morten Grønbæk har været direktør for Center for Sundt Liv og Trivsel siden 2022. Mens han har stået i spidsen for Center for Sundt Liv og Trivsel, er centret vokset fra én til 25 medarbejdere, og 42 strategiske projekter, som...