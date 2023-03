Mulighederne for behandling af personer med type 2-diabetes er i dag meget bedre, end de var for 20 år siden. Det skyldes primært tilkomsten af nye og helt og aldeles fænomenale behandlinger til ikke bare at sænke blodsukkeret, men også sænke risikoen for udvikling af nyresygdom, hjertesygdom samt at reducere overvægt. Selvom de nye lægemidler har revolutioneret behandlingen af personer med type 2-diabetes, er mange patienter dog stadig i behandling med de lægemidler, som efterhånden hører fortiden til. Det sker...