KL og Danske Regioner gik i kødet på hinanden til politisk topmøde

Danske Regioners forslag om at overtage ansvaret for hele sundhedsvæsenet er ikke faldet i god jord hos primærsektorens aktører. Fredag stod parterne igen over for hinanden, da Sundhedsstrukturkommissionen havde inviteret til topmøde i Roskilde. Og det gik ikke stille for sig.