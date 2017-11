Ministeren og muskelhunden

Sundhedsvæsenets nye muskelhund, Styrelsen for Patientsikkerhed, som har vokset sig stor og stærk. Men den er anskaffet som et uregerligt bæst, der skal udføre et oprydningsarbejde.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er formentlig først for nylig for alvor blevet klar over, at hun har arvet en politisk stinker af format fra det ellers så idylliske Sydfyn. Om ikke før, så fik hun i hvert fald fredag formiddag vished for, at den såkaldte Svendborgsag er den varmeste kartoffel i sundhedsvæsenet lige nu. Kl. […]