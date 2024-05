Det skal ikke være muligt at få udleveret dyr tilskudsmedicin til flere års forbrug. Derfor vil indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) stramme reglerne. Det skriver Jyllands-Posten. »Vi sætter med regelændringen en stopper for, at man kan hente receptpligtig medicin til flere års forbrug. Det vil gøre det langt sværere at få fingrene i store mængder receptpligtig medicin, som man ulovligt kan tjene mange penge på at videresælge,« siger Sophie Løhde til avisen. Onsdag 8. maj er en ny bekendtgørelse...