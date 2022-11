Forsknings- og analysechefen forlader VIVE for anden gang. Denne gang er det til fordel for SDU, hvor han bliver professor indenfor sundhedsledelse og -politik på Institut for Statskundskab.

Det nye års begyndelse kommer til at markere starten på et nyt kapitel i Mickael Bechs arbejdsliv. Han har valgt at forlade sin stilling som forsknings- og analysechef for VIVE Sundhed. Det skriver han i et opslag på LinkedIn.

Det er et stærkt ønske om at vende tilbage til aktiv forskning, der får Mickael Bech til at skifte sin stilling i VIVE ud med et professorat på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, som han er uddannet fra.

»Jeg glæder mig utroligt meget til at have mere tid til at have fingrene nede i forskningsprojekter og til at undervise. Jeg glæder mig også meget til at vende tilbage til SDU, hvor jeg er uddannet og har været en del af igennem mange år. Det bliver godt at samle op på gamle relationer og etablere mange nye på Institut for Statskundskab og på resten af SDU,« skriver Mickael Bech på sin profil.

Han afrunder opslaget med en lille hilsen til DSB, der i mange år har fragtet ham til og fra arbejdet over Storebælt. Det bliver der ikke brug for i hans nye stilling, og det er han godt tilfreds med.