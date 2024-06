44-årige Mark Bremholm Ellebæk bliver klinisk professor i en kombineret stilling mellem Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) fra 1. juli. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Mark Bremholm Ellebæk skal forbedre livet for patienter med IBD, der er en kronisk autoimmun sygdom i tarmen som f.eks. Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Det skal ske gennem en etablering af et forskningscenter (BEAT-IBD) med fokus på avanceret IBD hos børn og voksne i tæt samarbejde mellem Børneafdelingen og Afdeling for...