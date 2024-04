Kan økonomiske incitamenter bruges til at understøtte sammenhæng på tværs af sektorer i Danmark? Det er et af de spørgsmål som den nyudnævnte professor i sundhedsøkonomi Søren Rud Kristensen skal undersøge. Han er udnævnt ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, oplyser SDU i en pressemeddelelse. Emnet har Søren Rud Kristensen beskæftiget sig med siden 2015 gennem deltagelse i en række internationale forskningsprojekter. Nu undersøger han sammen med kolleger på Syddansk Universitet og Steno Diabetes Center...