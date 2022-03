Merete Nordentoft vil gøre arbejdet færdig

Dansk Psykiatrisk Selskab valgte i begyndelsen af marts en gammel kending som ny forperson, der bl.a. skal være med til at sikre, at 10-årsplanen for psykiatrien kommer i mål. Merete Nordentoft håber, at det bliver med en stærk og samlet stemme fra alle interessenter på området.