Når telefon ringer i Henrik Day Poulsens klinik, behøver den københavnske psykiater dårligt at løfte røret for at vide, hvad det drejer sig om — 8 ud af 10, anslår han, vil udredes for ADHD eller ADD. Det er en diagnose, der er løbet løbsk Joanna Moncrieff, psykiater og professor i socialpsykiatri, University College London Nogle genkender sig selv i en symptom-tjekliste fra Instagram eller TikTok, mens andre har hørt om diagnosen fra en bog eller et foredrag med tidligere...