700 løbere med psykiske lidelser deltager i Sct. Hans Løbene 2022 

I morgen afholdes Sct. Hans Løbene for 28. gang. Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab Merete Nordentoft er initiativtager bag det årlige løb, hvor mennesker med psykiske lidelser samles fra hele landet for at løbe med på enten 2 km-, 5 km- eller 10 km-ruten.

I morgen, 6. september, bliver en festlig dag for psykiatrien, hvor knap 700 personer, der enten har en psykisk lidelse, er pårørende til en person med en psykisk lidelse eller er medarbejder i psykiatrien, skal løbe i Roskildes flotte omgivelser. Det skriver Psykiatrisk Center Sct. Hans i en pressemeddelelse.

Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab og professor og overlæge ved Psykiatrisk Center i København Merete Nordentoft er initiativtager til arrangementet, og hun ser frem til en dag med skovtursstemning, god musik og masser af smil.

»Det er så dejligt, at vi kan holde Sct. Hans Løbene i år, og det er dejligt, at så mange mennesker kan samles til løb, skovtur og rockmusik. For mange psykisk syge er Sct. Hans Løbene et årligt højdepunkt. De ser frem til dagen med glæde og forventning, og deltagelsen har betydning for fysisk og psykisk velvære langt ud over den ene dag, hvor løbet finder sted,« siger Merete Nordentoft.

Der har været en stor interesse for løbene, og på mange psykiatriske afdelinger, distriktspsykiatriske centre, væresteder og bocentre trænes der op til løbene hen over foråret og sommeren.

Alle kan være med i løbet uanset træningstilstand, og mange behandlingssteder møder op samlet og gør løbet til en hyggeligt udflugt.

Løbene starter kl. 11 efter velkomst og opvarmning, og der er medaljer til alle, der gennemfører. Ruterne strækker sig både gennem Boserup Skov og langs Roskilde Fjord.

