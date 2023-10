En af de fem prioriterede indsatser i 10-årsplanen for psykiatrien er, at de tværfaglige og evidensbaserede miljøer i psykiatrien skal styrkes. Det skal blandt andet ske gennem etablering af multidisciplinære grupper, som man tidligere har indført med stor succes på kræftområdet, og det arbejde er nu for alvor undervejs. Af et notat fra Danske Regioner fremgår det, at de første Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper (DMPG’er) inden for sygdomsområderne skizofreni, ADHD og depression er dannet. Inden for få uger vil de...