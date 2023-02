I præcis to år nåede britiske Catherine Williams at tjene som landechef i MSD i Danmark, inden hendes rejse op gennem den amerikanske mastodont førte hende til Schweiz. Første februar tiltrådte hun sin nye stilling som vicepræsident for MSDs internationale kommercielle operationer. En stilling, hvor hun har ansvaret for at optimere en vifte af områder inden for salg, compliance og transformation. Keytruda er et kæmpe fokus for os, og vi er stolt over Keytruda som produkt Catherine Williams, tidl. landechef...