Mads Koch Hansen bliver fra 1. september direktør i Medicoindustrien. Det skriver Medicoindustrien i en pressemeddelelse. »Jeg ser frem til at starte et nyt kapitel i mit arbejdsliv som repræsentant for den danske medicobranche. Som speciallæge i anæstesi og intensivmedicin kender jeg værdien af innovativt medicinsk udstyr, både for sundhedspersonalet, patienterne samt et effektivt og patientsikkert sundhedsvæsen,« siger han Mads Koch Hansen. Mads Koch Hansen var i 2015-2020 lægelig direktør for Sygehus Lillebælt, Vejle, Kolding og Middelfart. Inden da har...