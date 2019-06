Måske er jeg håbløst naiv

Men der er brug for at finde en mere gennemskuelig måde at prioritere på i sundhedsvæsenet. Det er selvfølgelig ikke nemt at lave sundhedsøkonomiske beregninger, men jeg håber, at de nyvalgte folketingspolitikere vil være med til at efterspørge sådanne beregninger i stedet for at løbe efter enkeltsager.