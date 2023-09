Den årlige lungekongres for European Respiratory Society (ERS) er mange gange der, hvor ny og spændende forskning inden for lungeområdet bliver præsenteret for første gang. Ofte ender resultaterne fra den store scene på lungekongressen med at lede til praksisændring på området. Årets kongres for ERS har været et festfyrværkeri af interessant forskning, hvoraf der har stået Danmark ud for en hel del af det. Vi har her samlet en buket af de mest interessante danske forskningsresultater fra året kongres. Dette...