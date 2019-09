Sundhedsvæsenet har brug for flere ledere. Det har derimod ikke brug for flere mellemled mellem kommuner og regioner.

Ledelsesspændet i ældreplejen er blevet for stort. Lederen har simpelthen for mange ansatte under sig. Det betyder, at der bliver for meget fokus på drift, økonomi og personaleledelse, mens den faglige ledelse forsvinder helt. Fokus fra det, det hele handler om, forsvinder. Vi skal have fokus tilbage på fagligheden, kvaliteten og borgersikkerheden. Det er spild […]