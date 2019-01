Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Midtjyllands beslutning om ikke længere at dække udgifterne til medicin, hvis en patient med tilbagefald af hjernetumorer sættes i behandling med Avastin, fik for to uger siden Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG) til at skrive såkaldte bekymringsbreve til Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen. I brevene gjorde DNOG styrelserne opmærksomme på Region Midtjyllands beslutning, og på […]