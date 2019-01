Første patient er behandlet med partikelterapi

Dansk Center for Partikelterapi har åbnet for behandling af patienter. Det er en milepæl inden for kræftbehandling, mener regionsrådsformand.

Patienter kan nu modtage behandling i Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital. Det sker efter flere års forberedelse med byggeri, installation og ikke mindst heftig debat om, hvor i landet centeret skulle ligge. Åbningen for patienter glæder formand for Region Midtjylland Anders Kühnau (S). »Vi har nået en milepæl inden for kræftbehandlingen i Danmark. […]