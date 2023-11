Inden for de seneste år er der sket meget inden for behandling af personer med type 2-diabetes og nyresygdom. Store studier har blandt andet vist, at SGLT2-hæmmere som dapagliflozin og empagliflozin kan være nyrebeskyttende, og for nylig stoppede Novo Nordisk et stort forsøg med deres GLP-1-receptoragonist semaglutid før tid, fordi resultaterne var så positive ved midtvejsanalysen. Nu viser et nyt dansk studie, at der formentlig kan være en endnu bedre effekt at komme efter ved at kombinere de to behandlinger....