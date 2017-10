Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter længere tids uvished om fremtiden for lægevagtordningen i Region Sjælland er regionen og de praktiserende læger i Region Sjælland blevet enige om en aftale, der fastholder den nuværende lægevagtsordning. Den nye aftale indebærer, at regionens udbudsklinikker i fremtiden kommer til at indgå i lægevagten, samtidig med at lægernes ressourcer vil blive udnyttet mere fleksibelt, […]