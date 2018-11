Et større antal patientklager over Nordic Medicares udbudsklinik i Nakskov har ført til, at Region Sjælland vil igangsætte en patienttilfredshedsundersøgelse og placere en medarbejder i virksomhedens patient-råd.

Nordic Medicare har de seneste måneder måttet finde sig i at agere skydeskive for en gruppe borgere, som er utilfredse med den udbudsklinik, som virksomheden driver i Nakskov. Klagerne, der bl.a. omfatter en underskriftsindsamling og borgerhenvendelser til regionen, fik tidligere på måneden regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til at reagere og indkalde Nordic Medicare til et […]