Regionsrådsformand fastholder krav om decentral lægevagt i Region Sjælland

De praktiserende lægers beslutning om at opsige ­lægevagtsaftalen i Region Sjælland får ikke regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til at imødekomme ­lægernes ønske om en lægevagt med markant færre konsultationssteder. Dermed ser parterne ud til at være langt fra at lande en ny aftale.