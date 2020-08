Region Nordjylland: »Vi har udvist rettidig omhu«

Det var den korrekte fremgangsmåde at få en ekstern instans til at vurdere kvaliteten af tarmkræftundersøgelser, siger Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland. Hun mener, at sammenfald mellem screeningssag og bekymringsskrivelser førte til, at søgelyset blev rettet mod Axel Tilma.