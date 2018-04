Drenge med overvægt kan reducere risikoen for type 2-diabetes, hvis de taber sig inden puberteten. Det viser nyt dansk studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine.

Forskere har ved flere lejligheder påvist, at et højt BMI og overvægt i barndommen øger risikoen for at udvikle type 2 diabetes senere i livet. Nu viser et nyt dansk studie, at det kun er tilfældet, hvis overvægten fortsætter indtil puberteten eller efter.

»Vores studie viser, at drenge med overvægt, der normaliserer deres BMI inden puberteten og bevarer denne normalvægt, indtil de bliver vejet på sessionen, havde samme risiko for type 2-diabetes som drenge med normalvægt fra 7-års alderen indtil sessionsalderen,« siger Lise G. Bjerregaard, postdoc fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, i en udsendt pressemeddelelse.

Hun står sammen med blandt andre Jennifer L. Baker fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse bag studiet, der baserer sig på højde- og vægtmålinger fra københavnske skolelægejournaler af danske drenge samt fra data fra session. Målingerne blev foretaget, da de var henholdsvis syv og tretten år gamle samt deres efterfølgende sessionsjournal fra 17 til 26 års-alderen.

I alt 62.565 mænd, født i årene 1939-1959, er blevet fulgt i Landspatientregistret. Heraf har 10,7 pct. af mændene i løbet af livet udviklet type 2 diabetes.

Overvægt i præpubertetsalderen bør bekæmpes

De nye resultater får forskningsgruppen til at fastslå, at forebyggelse og behandling af overvægt i præpubertetsalderen kan være vigtige instrumenter i bestræbelserne på at nedbringe antallet af danskere, som i løbet af livet udvikler type 2-diabetes.

»Resultaterne viser, at det kan betale sig at sætte ind mod overvægt blandt børn, og at det er uhyre vigtigt at forebygge og behandle det,« siger Lise G. Bjerregaard.

Overvægt som 13-årig øger risiko

De danske mænd, der viste sig at have den største risiko for at udvikle type 2-diabetes, var mænd, som var overvægtige både som 13-årige og som unge mænd samt mænd, der både havde overvægt som 7-årige, 13-årige og som unge mænd. Begge grupper havde således fire gange øget risiko for at få type 2-diabetes sammenlignet med mænd med normalvægt ved alle aldre.

For mænd, som kun var overvægtige på sessionstidspunktet, var risikoen tre gange så stor, og det tyder derfor på, at overvægt som 13-årig øger risikoen for type 2-diabetes betydeligt.

Forskningsgruppens næste skridt bliver nu at undersøge, hvorvidt kvinder kan opnå samme gavnlige effekt ved en reduktion af BMI før puberteten.

