Det er vigtigt for kræftpatientens tryghed, at den praktiserende læge laver en konkret plan for opfølgning, hvis patienten har uklare symptomer. Det viser nyt internationalt studie af kræftpatienters oplevelse af deres eget udredningsforløb.

Sammenligner man danske, engelske og svenske kræftpatienter, får de svenske patienter oftere en konkret handlingsplan første gang, de opsøger egen læge. Samtidig oplever de, at det er nemmere at komme til hos lægen, og at der er bedre tid til dem under konsultationen. Det er nogle af konklusionerne i et internationalt studie, der undersøger kræftpatienters […]