Større diagnostisk sikkerhed og mere effektiv behandling er blandt gevinsterne ved at bruge ultralyd i almen praksis. Det mener nyt selskab, der derfor opfordrer praksislæger til at hoppe med på bølgen.

Nyt selskab vil have flere praksis til at bruge ultralyd

Hvis kvaliteten i almen praksis behandling skal helt i top, skal de praktiserende læger i højere grad bruge ultralyd i det diagnostiske arbejde. Sådan lyder budskabet fra det fra et nyetablerede selskab Dansk Almen Medicinsk Ultralydsselskab (DAUS), der er en foreningen, som vil fremme forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse og hensigtsmæssig brug af ultralydsdiagnostik i almen praksis.

»Der er ingen tvivl om, at ultralyd i almen praksis er fremtiden. At bruge vores kliniske blik og stetoskop, og hvad vi ellers har til rådighed i praksis, er ikke helt nok. vi kan lige så godt bruge de teknologiske muligheder, der er,« siger Christian Valentiner-Branth, medlem af bestyrelsen i det nye selskab og tovholder på et projekt om ultralyd i almen praksis.

Sparer på henvisninger

Christian Valentiner-Branth anslår, at omkring 10 pct. af landets praktiserende læger i dag bruger ultralyd i det diagnostiske arbejde. Der er store gevinster ved at udbrede brugen, mener han. Af samme årsag bakker DAUS op om to nye forskningsprojekter, der udspringer fra de almenmedicinske forskningsenheder i henholdsvis Aalborg og Odense, og som skal styrke evidensen bag ultralyd i almen praksis.

Det projekt, som Christian Valentiner-Branth skal stå i spidsen for, kommer til at bero på data fra 30 praktiserende læger i Region Syddanmark. I løbet af året vil lægerne blive inviteret til at deltage i et todages-kursus, og efterfølgende vil de få stillet en ultralydsscanner til rådighed. Region Syddanmark støtter projektet med kursusmidler og med oprettelse af en projektydelse, der dækker lægens tidsforbrug og leje af scanner.

»Efter tre måneder laver vi et opfølgningskursus, hvor vi vil kigge på de data, der er indsamlet og se, hvordan udstyret er blevet brugt, og om det vil spare viderehenvisninger til scanninger i sekundærsektoren,« forklarer Christian Valentiner-Branth og fortsætter:

»For at kunne udbrede klinisk ultralyd i almen praksis, må vi dels lave noget forskning i, hvad det kan bruges til. Vi håber på at kunne ensarte kvaliteten på området, så regionerne forhåbentligt vil lave en ydelse for at bruge klinisk ultralyd i almen praksis i næste overenskomstperiode.«

Støtter diagnostisk arbejde

Han forklarer, at en ultralydsscanner af passende kvalitet i dag koster omkring 150.000 kroner. Derfor er det afgørende, at der er en økonomisk gulerod, hvis landets læger skal forventes at tage det nye udstyr i brug. Samme økonomiske incitament-struktur findes også i bl.a. Tyskland og Norge, hvor man ifølge Christian Valentiner-Branth er meget længere fremme end i Danmark på brugen ultralyd. Det resulterer i en stor diagnostisk sikkerhed, og den danske primærsektor bør ikke være afventende i forhold i højere grad at bruge ultralydsscanning, mener han.

»I mange forskellige problemstillinger kan du få en større diagnostisk sikkerhed, ved at du kigger ind i kroppen. F.eks. når du skal undersøge en skulder eller et knæ. Der er det en stor fordel, at du rent faktisk kan se strukturen omkring senerne og leddene. Det er en underbyggelse af den diagnostiske undersøgelse,« siger han og peger på, at ultralyd f.eks. l kan bruges, til at slå fast om en patient har galdesten, eller om en gravid kvindes foster er levende efter blødninger under den tidlige graviditet.

»Vi ved, at man ret hurtigt kan blive oplært i at bruge en ultralydsscanner i almen praksis, og at det er et værktøj, der kan bruges til mere sikkert at stille en diagnose. Samtidig bliver scannerne generelt billigere, og så er de fuldstændig ufarlige at bruge. Så på den måde er der ingen grund til ikke at udbrede brugen mere,« siger Christian Valentiner-Branth.