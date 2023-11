Over en fjerdedel af kvinder med astma i fertilitetsbehandling har symptomer på angst

Kvinder med astma har stor risiko for også at have symptomer på angst og depression, når de påbegynder fertilitetsbehandling, viser nyt dansk studie. Ydermere ser ukontrolleret astma ud til at være associeret med endnu højere risiko for angst og depression. Vi bør være bedre til at spørge ind til angst og depression hos kvinder med astma, når de påbegynder fertilitetsbehandling, siger forskere.