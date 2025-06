Forleden kom der en national handlingsplan for antibiotikaresistens. For mindre end en måned siden kom der en ny kræftplan. Og i øjeblikket arbejdes der på en national strategi for personlig medicin.

Det er alt sammen godt og vigtigt.

Men der er en anden ting, sundhedsvæsenet også for alvor har brug for, og det er en national strategi for forskning i skrøbelige, ældre patienter.

Det mener klinisk professor i geriatri og overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Charlotte Suetta.

Hun har været primus motor på at stifte den tværfaglige gruppe CAG Aging – en Clinical Academic Group. Forskningsgruppen er på mindre end et år vokset fra 25 til 60 forskere, og den er hurtigt blevet en af de mest tværsektorielle og fagligt brede grupper i regi af Greater Copenhagen Health Science Partners.

Gruppen arbejder for at løfte den kliniske og patientnære forskning i skrøbelige ældre patienter.

»Vi oplever allerede i dag, hvordan stadig flere ældre og skrøbelige patienter søger behandling, pleje og rehabilitering i sundhedsvæsenet. Det er dem, der i langt overvejende grad befolker hospitalsafdelingerne, og vi møder dem også i stort tal i vores ambulatorier og i praksissektoren,« siger Charlotte Suetta.

»Det aktualiserer et gennemgående problem i sundhedsvæsenet, nemlig at vi mangler forskningsbaseret viden om ældres sundhed.«

Voksende problem

Behovet for bedre forskningsdata om de plus 80-årige er ikke nyt, men problemet vokser.

Det er helt tydeligt, at de ældre sårbare borgere ikke får det, de har behov for i sundhedsvæsenet Charlotte Suetta, klinisk professor og overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

I 2035 vil Danmark have 150.000 flere borgere over 80 år end i dag. I 2050 vil tallet være tæt på 600.000. Det vil sige, at cirka hver 10. dansker vil være over 80 år. Og det vil lægge sundhedsvæsenet ned, hvis der ikke gøres noget inden.

»Det er helt tydeligt, at de ældre sårbare borgere ikke får det, de har behov for i sundhedsvæsenet. Op mod hver fjerde patient genindlægges kort tid efter, de er blevet udskrevet. Det er belastende for den enkelte og også for hele sundhedskæden, for efterfølgende bliver ældre oftere dårligere til at klare sig selv,« påpeger Charlotte Suetta.

Men selvom de skrøbelige ældre fylder godt op på hospitalet og i klinikken, så fylder de nærmest ingenting i forskningsbudgetterne.

Ud af en forskningsreserve på 5,5 mia. kr. i år, er der kun afsat 35 mio. kr. til ældreforskning. Det svarer til 0,6 pct. Og heraf er 20 mio. allerede øremærket, så der er reelt kun 15 mio. kr. i frie midler til området.

»Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men det er helt åbenlyst ikke nok til at gøre en reel forskel for de grundlæggende udfordringer, der er,« siger Charlotte Suetta.

National satsning

Derfor efterlyser hun og hendes kolleger i CAG-Aging en national strategi for forskning i skrøbelige ældre patienter.

»Det her skal ikke bare være et Københavner-projekt. Vi har brug for, at det løftes på landsplan, og vi kan ikke bare forvente, at nogen griber bolden af sig selv. Det er så centralt for vores sundhedsvæsen, at det bør være en national satsning,« siger Charlotte Suetta, der mener, at nu er det er det rette tidspunkt at gøre noget.

CAG-Aging

CAG-Aging er en tværfaglig forskergruppe med fokus på skrøbelige ældre.

Tilsammen omfatter gruppen forskere fra fem hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, tolv lægefaglige specialer, otte professioner og syv institutter på DTU og Københavns Universitet samt København Professionshøjskole.

CAG AGING er en del af Greater Copenhagen Health Science Partners, som er et partnerskab mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden om klinisk sundhedsforskning, uddannelse og innovation.

For der tages mange vigtige beslutninger om sundhedsvæsenet i øjeblikket, og ældreforskningen bør tænkes ind i sundhedsreformen, som indebærer, at flere skal behandles i det nære sundhedsvæsen hos egen læge, praktiserende speciallæge og på sundhedshuse, mens færre skal indlægges på sygehusene.

»Det giver god faglig mening at forebygge, understøtte og behandle i eller tæt på eget hjem og derved undgå unødvendige indlæggelser. Og det bør naturligt gå hånd i hånd med, at vi som en selvfølge kan tilbyde ældre patienter behandling, pleje og rehabilitering, der er baseret på samme krav til evidens, som vi stiller andre steder i sundhedsvæsenet. De her patienter fylder så meget i hospitalsvæsenet, og vi står midt i en demografisk udvikling, hvor der kommer flere ældre og færre sundhedsfaglige. Vi bliver simpelthen nødt til at handle nu.«

Komplekse patienter

Hvorfor de ældres helbred er så underbelyst, er der mange grunde til, mener professoren. Blandt andet at det er vanskeligt at forske i ældre patienter, fordi de er så komplekse.

De lever sjældent op til de forskningskriterier, der typisk bruges i kliniske studier.

»Forskningen i Danmark er traditionelt meget monofaglig. Forsker man i for eksempel i hjertesygdomme, inkluderer man typisk patienter, der kun har kardiovaskulær sygdom og helst ikke får anden medicin. Mange ældre fejler derimod ofte flere ting samtidig og får som regel også meget medicin. Derfor udelades de oftest fra de klassiske studier, men det betyder, at når vi så skal behandle dem, så ved vi faktisk ikke, hvordan de reagerer, fordi vi baserer deres behandling på data fra yngre og mere raske befolkningsgrupper,« siger Charlotte Suetta.

Konsekvensen er, at mange ældre behandles som om de var yngre – med standardiserede behandlingsplaner, der ikke tager højde for aldersbetingede forandringer.

Det kan føre til uhensigtsmæssig behandling. For eksempel i forhold til blodtryk.

Man kan ikke bare overføre en standardbehandling fra en 55-årig til en 85-årig Charlotte Suetta, klinisk professor og overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Her får mange ældre samme behandling som yngre patienter, men det kan gøre dem svimle, når de rejser sig op, fordi deres blodtryksregulering er dårligere. Det øger faldrisikoen for i forvejen skrøbelige patienter.

Et andet eksempel er den blodfortyndende behandling, der gives ved såkaldt atrieflimren, altså når der er rytmeforstyrrelse i hjertet, så det slår uregelmæssigt og hurtigt. Men blodfortyndende medicin kan give alvorlige blødninger, hvis en ældre borger falder.

»Man kan ikke bare overføre en standardbehandling fra en 55-årig til en 85-årig. De har en mindre reservekapacitet og skal behandles med større varsomhed. Det er blandt andet derfor, man begynder at fokusere på prærehabilitering. Altså at gøre patienten klar til at kunne tåle en behandling,« påpeger Charlotte Suetta.

Paradigmeskift

Derfor er der brug for et paradigmeskifte, siger hun.

»Der er brug for en national strategi, som kan understøtte forskning i skrøbelige, ældre patienter, og som omfatter forebyggelse, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og palliation af sårbare ældre. Kompleksiteten i behandling af ældre fordrer, at vi både arbejder på tværs af fag og specialer og ikke udelukkende har fokus på sygdomme i et specifikt organ, men også ser lidt ’mere til siden’ for at kunne favne de tilstande, som ældre patienter slås med.«

For de fleste læger er det dagligdag at behandle ældre patienter. Men det, der tidligere kunne opleves som en niche – geriatrien – er i dag et vilkår i næsten enhver klinisk kontekst. Og det kræver, at forskningen følger med.

»Ældre patienter er ikke kun geriaternes ansvar. Vi skal bruge ortopædkirurger, farmakologer, almen medicinere, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, basalforskere – hele paletten. Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne tilbyde ældre patienter den samme evidensbaserede behandling, som vi i dag tager for givet til yngre grupper.«

Det forudsætter, at læger tænker i sammenhæng og helhed frem for snævre afgrænsninger.

Af samme grund er Københavns Professionshøjskole også inviteret med i CAG-Aging, selvom det ikke er et krav at have den aktør med i netværket.

»Vores mål er at lave noget, der kan komme ud og leve. Både tværsektorielt og tværfagligt. Derfor giver det rigtig god mening at have professionsuddannelserne med,« siger Charlotte Suetta.

Investering

For forskersamarbejdet handler ikke kun om forskning og behandling, men også om uddannelse og vidensdeling.

Derfor vil forskerne også rigtigt gerne have et samarbejde op at stå med det kommunale led.

»Det er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at gøre forskningen relevant for de ældre og komme dem til gavn. Vi skal tænke hele patientens rejse ind: Fra borger i kommunen til patient i systemet og tilbage igen,« påpeger Charlotte Suetta.

Derfor handler en forskningsstrategi ikke kun om bedre behandling, men også om bedre forebyggelse, tidlig opsporing og bedre rehabilitering. Alt sammen ting, der kan være med til at spare penge og hænder i en alt for presset sektor.

Og det er derfor forskningen i de ældre og skrøbelige er så vigtig.

»Vi har ikke råd til at behandle i blinde. Uden viden kan vi hverken forebygge, planlægge eller prioritere klogt. En investering i forskning i ældre er en investering i et bæredygtigt sundhedsvæsen.«

