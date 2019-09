Lægemidler i restordre kræver politisk handling

Problemet med lægemidler i restordre er voksende og til gene for patienter, læger, hospitaler og apoteker. Der er brug for, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) går i dialog med industrien for at kunne garantere forsyningssikkerhed, skriver Tue Flindt Møller.