Prisen for at give politiet oplysninger om, hvem der har et lægeligt kørselsforbud, er for høj, så længe vi ikke ved, om det vil forhindre flere i at sætte sig bag rattet. Det risikerer nemlig at øge risikoen for, at folk, der er i farezonen for at få et kørselsforbud, slet ikke går til lægen. Det vurderer både lektor i sundhedsjura fra Aalborg Universitet Kent Kristensen og professor i strafferet ved Aarhus Universitet Nicolaj Sivan Holst. Dermed bakker de op...