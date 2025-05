PLO-formand advarer mod nyt lovforslag: »Tvang vil få store konsekvenser«

Et nyt lovforslag giver regionsrådene mulighed for at bestemme, hvor mange patienter den enkelte praktiserende læge skal have. Men tvinges almen praksis til at tage imod flere patienter, vil flere læger vende faget ryggen, advarer PLO’s formand.