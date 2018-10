Socialdemokratiets forslag om at tvinge unge læger et halvt år ud i almen praksis har fået en hård medfart af de fleste aktører. Det får dog ikke partiets sundhedsordfører til at genoverveje. I stedet efterlyser han politisk mod hos kritiker-koret, der helst vil tale om langsigtede og mindre kontroversielle løsninger på lægemanglen i almen praksis.

Regeringspartierne, Yngre Læger, PLO, Lægeforeningen. Blot for at nævne nogle. Kritikken er de forgangne uger haglet ned over Socialdemokratiet, efter partiet lancerede sit bud på en sundhedsreform, der bla. indebærer at hele årgange af nyuddannede medicinstuderende skal tvinges et halvt år ud i almen praksis i forlængelse af KBU-forløbet. Men blandt de mange kritiske reaktioner […]