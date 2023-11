Efter 2.000 rygmarvsbedøvelser gik det galt for den mandlige læge, der er tiltalt ved Retten i Lyngby for uagtsomt at have dræbt en 79-årig kvinde. Det skriver Berlingske. Fejlen skyldes, at der er blevet byttet rundt på to forskellige former for medicin, som til forveksling ligner hinanden. Det skete, da det blev besluttet, at der skulle lokalbedøves under en planlagt hofteoperation i februar sidste år. I stedet for et lokalbedøvende middel injicerede den tiltalte læge tranexamsyre i kvindens rygmarvskanal. Tranexamsyre...