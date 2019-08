Apotekerforeningen er helt enige i, at det er en god idé at lade apotekerne administrere lægens ordination. Men det er afgørende, at man fastholder den høje sikkerhed i medicinudskrivning og -udlevering, skriver foreningens formand.

Tak til Tue Flindt Møller for hans forslag om i højere grad at lade apotekerne administrere lægens ordination. Vi er helt enige i, at det ligger i naturlig forlængelse af apotekernes nuværende opgaver, og at en ny arbejdsfordeling omkring recepter og medicinudlevering vil være til alles fordel. Som Tue Flindt Møller påpeger, så vil lægerne […]